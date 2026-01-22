No hay dudas de que Chivas quiere sacar a Alan Pulido a como dé lugar debido a que no entra en planes y cuenta con un salario muy alto. En medio de este contexto se confirmó que Miguel Borja no se convierte en jugador de Cruz Azul, por lo que repasamos si es o no opción el atacante rojiblanco para ser jugador de la Máquina.

El elemento rojiblanco regresó al Guadalajara en el 2025, pero no cumplió con las expectativas. En 12 meses solamente aportó dos goles en la Liga MX y perdió la confianza de Gabriel Milito debido a que es un jugador que le gusta más la fiesta a sus 34 años.

Tras la decisión del entrenador Chivas decidió comenzar a buscarle equipo debido a que no quiere pagar 1.8 millones de dólares por su contrato, mientras que el futbolista espera cómodo en Verde Valle que se defina su situación. Es más, diferentes reportes señalan que la directiva ofrecería rescindirle el contrato por un porcentaje de lo que le resta por pagar y que de no aceptarlo se quedaría congelado.

Alan Pulido no entra en planes con Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Cruz Azul podría volver a aparecer como una opción interesante porque se acaba de caer la llegada de Miguel Ángel Borja. A pocos días de que cierre el mercado de pases y con problemas con el cupo de extranjeros, el atacante rojiblanco podría ser una buena oportunidad para el Clausura 2026.

¿Alan Pulido es opción en Cruz Azul?

La posibilidad de que Alan Pulido salga de Chivas para llegar a Cruz Azul surgió como rumor en las últimas semanas. Sin embargo, como lo reportamos anteriormente, no hay chance de que el futbolista llegue a la Máquina Cementera.