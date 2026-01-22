Chivas Femenil sigue sin ofrecer un espectáculo ofensivo como lo hacía anteriormente; sin embargo, le sigue alcanzando para seguir cosechando triunfos jornada a jornada dentro del Clausura 2026, en donde Adriana Iturbide se ha convertido en su mejor goleadora.

Tras cuatro jornadas disputadas, la Doctora se ha consolidado como la mejor romperredes del Guadalajara con dos anotaciones, en donde lo más destacado es que la delantera solamente ha participado en 31 minutos de todo el certamen, manteniendo una alta efectividad en el terreno de juego.

Es cierto, el chiverío es la defensiva más poderosa de todo el Circuito Rosa al no recibir ni un gol hasta este momento; sin embargo, su productividad goleadora está lejos de lo que se espera con jugadoras como Alicia Cervantes, Carolina Jaramillo, Jasmine Casarez, Denise Castro o Viridiana Salazar.

Adriana Iturbide se encuentra instalada en la posición 12 de goleadoras en el Clausura 2026, en donde las mejores artilleras hasta este momento son Angelina Hix de Pumas y Nina Nicosia de Pachuca con cinco dianas cada una.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Puebla por el Clausura 2026?

La actividad por la jornada doble en el Circuito Femenil continuará en breve, por lo que el Rebaño volverá a la actividad este domingo 25 de enero en la cancha 3 del Club Alpha en Puebla, duelo que se jugará en punto de las 12 del día.