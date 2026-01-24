Javier Aguirre se encuentra en la recta final para definir su lista rumbo al Mundial de 2026, y en ese proceso varios jugadores de Chivas buscan asegurar su lugar en los próximos compromisos de la Selección Mexicana. Uno de ellos es Luis Romo, quien ha aprovechado cada oportunidad para mostrarse como una pieza confiable dentro del esquema del Vasco.

Romo fue uno de los futbolistas más destacados en el partido ante Panamá, al grado de recibir varios elogios de Javier Aguirre en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Su rendimiento no pasó desapercibido y, tras el partido, el mediocampista rojiblanco dejó un mensaje claro sobre lo que representa para él pelear por un lugar en la Copa del Mundo.

En coferencia de prensa Romo dejó en claro que ir al Mundial es un sueño personal y defendió la importancia de este tipo de partidos, aun cuando no se juegan en Fecha FIFA. Para el jugador de Chivas, estos encuentros son clave para ganarse un lugar, pues es donde los futbolistas deben demostrar que están listos para competir al más alto nivel.

“Es un sueño y siempre hay que verlo así, como un sueño posible. Muchas veces no dimensionas lo que es estar en Selección. Estos partidos les bajamos el mérito, pero aquí te ganas el lugar”, declaró Luis Romo, dejando claro que cada minuto con el Tri cuenta en su objetivo de estar en el Mundial de 2026.

Más allá de las palabras, Romo respaldó su mensaje con futbol. Ante Panamá brilló al jugar en una posición mucho más cercana a la que ocupa habitualmente con Chivas, mostrando su mejor versión como un defensor que aporta salida limpia, llegada al ataque y generación de juego, facetas que han sido clave en el gran momento que vive con el Guadalajara.

Luis Romo podría repetir la titularidad en el México vs Bolivia

Gracias a su gran actuación frente a Panamá, todo apunta a que Luis Romo podría ser uno de los jugadores que repita como titular en el segundo partido de esta gira, cuando la Selección Mexicana enfrente a Bolivia. Javier Aguirre podría optar por mantener el sistema utilizado el jueves, uno muy similar al que emplea Gabriel Milito en Chivas, lo que favorecería nuevamente al capitán rojiblanco.