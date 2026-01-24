Luis Romo, mediocampista de la Selección Mexicana, aseguró que la convocatoria al Mundial no debe verse como una desventaja para los futbolistas del Club Deportivo Guadalajara, aun cuando esto implique ausentarse de la Liguilla.

“Creo que muchas veces se habla como desventaja el hecho de que el mexicano se va a ir para el Mundial, pero es una ventaja porque todos tienen ilusión de estar en su país, de vivir un Mundial, entonces va a ser motivante el torneo para todos los mexicanos”, mencionó.

Sus palabras reflejan el sentir de varios seleccionados, quienes priorizan el sueño mundialista y la oportunidad de competir al máximo nivel internacional, aunque esto genere ajustes en sus equipos durante la etapa decisiva del campeonato mexicano.

Cabe mencionar que Luis Romo es uno de los futbolistas que Javier Aguirre tiene bajo la lupa, según el periodista de ESPN, Adal Franco, así que frente a Bolivia buscará convencer por completo al “Vasco” para que lo considere en su lista final.

¿Cuándo es el partido de Bolivia vs. México?

El partido de la Selección Mexicana ante Bolivia será el domingo 25 de enero en calidad de visitante en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, a las 13:30 horas, tiempo del centro de nuestro país, y será transmitido por TV Azteca, TUDN y ViX.