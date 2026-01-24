Armando González ha demostrado estar en gran nivel desde el torneo pasado, consolidándose como uno de los delanteros mexicanos más efectivos del momento. Sus goles con Chivas le han valido dos llamados a la Selección Mexicana y lo han colocado como uno de los candidatos reales a ganarse un boleto de último momento al Mundial de 2026. Sin embargo, el camino no es sencillo y la competencia interna es cada vez más intensa.

Armando González ya es habitual en la Selección Mexicana.

Con Raúl Jiménez y Santiago Giménez prácticamente asegurados para la Copa del Mundo, el tercer puesto como centro delantero es el que parece estar al alcance del atacante rojiblanco. Hasta hace poco, todo indicaba que la pelea sería únicamente con Germán Berterame, pero Javier Aguirre acaba de abrir la puerta a un nuevo competidor que cambia el panorama.

Se trata de Julián Quiñones, quien atraviesa un gran momento en el futbol de Arabia Saudita, peleando el liderato de goleo nada menos que con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Este rendimiento no pasó desapercibido para el Vasco, quien recientemente dejó abierta la posibilidad de que Quiñones vuelva a ser considerado rumbo al Mundial.

Si bien Quiñones ya había sido tomado en cuenta por Aguirre en el pasado, lo hacía principalmente como extremo por izquierda. No obstante, en el Al-Qadisiya se ha consolidado como centro delantero, y si el estratega nacional decide evaluarlo en esa posición, se convertiría en un competidor directo de Armando González por ese último lugar en la lista mundialista.

Germán Berterame podría perder puntos, pero sigue en la competencia

En cuanto a Germán Berterame, su salida de Rayados rumbo al Inter Miami de la MLS podría jugarle en contra, principalmente por la menor disponibilidad que tendría para los partidos fuera de Fecha FIFA. Aun así, sigue estando contemplado por Javier Aguirre, por lo que Armando González deberá concentrarse primero en ganarle el puesto al delantero naturalizado mexicano si quiere mantenerse firme en la carrera por el Mundial.