Armando González sigue brillando como pocos jugadores en la Liga MX. El delantero de Chivas viene de ganar el Campeonato de Goleo del Apertura 2025, en lo que fue su primer torneo como titular indiscutible con el Guadalajara, y además ha iniciado con el pie derecho el Clausura 2026, marcando dos goles en los primeros tres partidos. Este rendimiento lo ha colocado como uno de los candidatos más firmes para ganarse un boleto de último minuto al Mundial de 2026.

Considerando que Raúl Jiménez y Santiago Giménez parecen tener su lugar asegurado en la Copa del Mundo, el puesto del tercer delantero se estaría definiendo entre Germán Berterame y el propio Armando González. Ambos han reconocido públicamente que existe una competencia sana y de respeto mutuo, aunque el partido de este jueves ante Panamá podría haber inclinado ligeramente la balanza a favor del atacante rojiblanco.

Y es que en la recta final del primer tiempo del Panamá vs México, Richard Ledezma lanzó un centro preciso, de esos que ya son habituales en su juego con Chivas, el cual tenía todo para terminar en gol de Germán Berterame. Sin embargo, el aún delantero de Rayados no logró darle dirección al remate, enviando el balón varios metros por encima y lejos de la portería rival.

Las reacciones no se hicieron esperar. Aficionados de Chivas y de otros equipos señalaron rápidamente que Armando González probablemente hubiera convertido esa jugada, criticando al argentino naturalizado mexicano por no haber mandado siquiera el balón a portería. Esta acción fue la falla más evidente de Berterame en el encuentro, aunque no la única dentro de un partido discreto para él.

Armando González no pudo anotar, pero sería titular ante Bolivia

Por su parte, Armando González ingresó de cambio en el segundo tiempo del Panamá vs México y tuvo algunas oportunidades que no logró concretar. Aun así, su gran opción podría llegar en el próximo compromiso ante Bolivia, ya que todo apunta a que Javier Aguirre lo utilizaría como titular para seguir evaluando a todos los convocados. Será una oportunidad que la Hormiga deberá aprovechar al máximo si quiere tomar la delantera definitiva en la carrera por un lugar en el Mundial 2026.