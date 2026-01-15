El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y una de las grandes incógnitas tanto dentro de la Selección Mexicana como en su entorno es qué jugadores terminarán siendo convocados. Mientras hay futbolistas que parecen tener su lugar prácticamente asegurado, otros siguen alzando la mano para meterse de último momento, y uno de ellos es Armando González, quien atraviesa un gran momento con Chivas.

La Hormiga ya sabe lo que es ser convocado por Javier Aguirre, pues estuvo presente en la Fecha FIFA de noviembre pasado. Sin embargo, siendo honestos, su llamado se dio en gran parte por la ausencia de Santiago Giménez, quien no pudo asistir debido a una lesión. En aquel momento, González apareció como la tercera opción en la delantera, por detrás de Raúl Jiménez, quien luce inamovible, y de Germán Berterame, quien hoy es visto como su principal competencia directa.

Sobre esta situación, el propio Germán Berterame rompió el silencio y reconoció abiertamente a Armando González como su competencia por un lugar en el Mundial. No obstante, lo hizo desde un enfoque positivo, pues confesó que en las pocas ocasiones que ha hablado con él lo ha felicitado por su trabajo, dejando claro que considera sano tener una competencia que los obligue a ambos a elevar su nivel.

“Las dos veces que nos hemos puesto a hablar siempre lo felicité porque se lo merece. Siempre ha trabajado en silencio, recién ahora se ven los resultados, pero por lo que me ha contado siempre ha trabajado el doble y ahora está cosechando los frutos. Siempre es bueno tener una competencia sana y seguramente vamos a estar los dos al 100%.”

Por si fuera poco, Berterame reveló lo que considera la clave del éxito del Otaku del Gol, una descripción que coincide plenamente con lo que se ha visto de González en Chivas. Señaló que es un jugador que trabaja en silencio, con una disciplina ejemplar, esforzándose incluso más que el resto, por lo que considera que solo es cuestión de tiempo para que ese rendimiento lo traslade también a la Selección Mexicana.

El lugar de Armando González podría depender de la recuperación de Santiago Giménez

Finalmente, el futuro de Armando González rumbo al Mundial podría estar ligado a la recuperación de Santiago Giménez, quien fue operado el mes pasado de una lesión en el tobillo. Aunque se espera que esté dado de alta antes de la Copa del Mundo, habrá que ver en qué ritmo futbolístico regresa. De ello podría depender que, tal como ocurrió en noviembre, González y Germán Berterame puedan compartir convocatoria en los próximos llamados del Tri.