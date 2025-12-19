El Club Deportivo Guadalajara se encuentra preparando con todo en Isla Navidad, Colima, para el Torneo Clausura 2026 y este viernes se hizo viral en redes sociales un video que confirmaría la salida de Alan Mozo.

Fue Chivas quien compartió en sus diferentes plataformas un poco del entrenamiento del plantel y varios aficionados notaron la ausencia del defensor mexicano, por lo que se preguntaron dónde estaba.

Hasta el momento el Rebaño Sagrado no publicado nada relacionado con el exjugador de los Pumas, pero todo parece indicar que no está considerado por Gabriel Milito para disputar el Torneo Clausura 2026 y se espera que en los próximos días se confirme su salida.

Se rumora de un interés de Pumas a petición de Efraín Juárez, no obstante, también se menciona al León como uno de los equipos del futbol mexicano que está interesado en sus servicios; sin embargo, no existe ninguna oferta formal de ninguno de los dos.

¿Cuál es el valor de Alan Mozo en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Alan Mozo en Chivas es de 3 millones de euros, equivalente a poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podría pedir en Verde Valle por sus servicios.

Los convocados de Chivas para la pretemporada de cara al Clausura 2026

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Sebastián Liceaga

•⁠ ⁠Robinho Romero

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Francisco Méndez

•⁠ ⁠Ángel Chávez

•⁠ ⁠Leonardo Jiménez

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Brian Gutiérrez

•⁠ ⁠Samir Inda

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Gael García

•⁠ ⁠Jorge Guzmán

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Ricardo Marín

•⁠ ⁠Sergio Aguayo