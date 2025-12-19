Erick Gutiérrez no entra en planea de Gabriel Milito de cara al Torneo Clausura 2026 y la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, está abierta a escuchar ofertas por sus servicios.

Se habla de que uno de los equipos que más ha mostrado interés es Cruz Azul, pero de acuerdo con el periodista, Jesús Hernández, su llegada a La Máquina dependería de la salida de Lorenzo Faravelli.

“El “Guti” Gutiérrez a Cruz Azul? En los últimos instantes ha sonado mucho que el “Guti”, este jugador que ha sido separado de Chivas por cuestión económica, se le ha vinculado con La Máquina, pero no, no. Me dicen que el que está cerca de La Máquina es Palavecino, este volante ofensivo del Necaxa, y que aparte está sobrepoblado el mediocampo de Cruz Azul”, dijo “Chuy” Hernández en un video compartido en su página de Facebook.

“Una manera, una hipotética manera para que llegue el “Guti” Gutiérrez es que salga vendido “Lolo” Faravelli. Faravelli tiene mercado. Sí han preguntado por él, pero de momento nada. El “Guti” Gutiérrez sigue perteneciendo a Chivas, se vincula mucho con la MLS, pero ahorita no hay tirador por el “Guti””, agregó Jesús Hernández.

Érick Gutiérrez no entra en planes de Chivas.

Cabe mencionar que Erick Gutiérrez arribó a Verde Valle en 2023 procedente del PSV de la Eredivisie y en su paso por el Rebaño Sagrado ha disputado 88 encuentros, con un resgistro de cinco tantos y cuatro asistencias.

¿Cuál es el valor de Erick Gutiérrez en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Erick Gutiérrez en el Club Deportivo Guadalajara es de 3 millones de euros, equivalente a poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.