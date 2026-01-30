Las Chivas de Guadalajara se preparan para volver a la actividad en el Clausura 2026 este sábado, cuando visiten al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. El equipo de Gabriel Milito llega con confianza tras el buen inicio de torneo y, de acuerdo a reportes repetiría la alineación que le dio resultados en su último compromiso, apostando a la continuidad y al funcionamiento colectivo.

El duelo en San Luis aparece como una nueva prueba para medir el momento del Rebaño, que busca sostener su regularidad y seguir en lo más alto de la tabla. Mientras tanto, fuera del terreno de juego, la actualidad rojiblanca también deja varias novedades: reconocimientos internacionales, movimientos de mercado a futuro y revelaciones que vuelven a poner el foco en decisiones recientes del club.

Brian Gutiérrez y Bryan González, reconocidos por el CIES

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) incluyó a Brian Gutiérrez y Bryan González en su último informe sobre los jugadores Sub 23 más valiosos del mundo que no juegan en Europa. En el caso del mediocampista mexico-estadounidense, recientemente incorporado por Chivas, el estudio lo ubicó como el séptimo más valioso de su posición, con una tasación estimada de 11.14 millones de euros, destacándolo a nivel internacional.

(CIES)

Puma prepararía dos jerseys más antes de despedirse de Chivas

La relación entre Puma y Chivas todavía tendría algunos capítulos más. Además del tercer uniforme que se presentó ayer, la marca alemana prepararía al menos dos jerseys adicionales antes de finalizar su vínculo con el Guadalajara, lo que extendería su presencia durante el cierre del 2026 y marcaría el final definitivo de una etapa en la indumentaria rojiblanca.

Fidel Barajas regresaría a Chivas para el Apertura 2026

El nombre de Fidel Barajas vuelve a aparecer ligado a Chivas, ya que el atacante será rival del Rebaño este sábado, pues se encuentra cedido en Atlético San Luis. Sin embargo, aunque el atacante debe regresar en diciembre, de acuerdo con el periodista Jesús Bernal no tendría un lugar en la idea futbolística de Gabriel Milito de cara al Apertura 2026, por lo que su vuelta no garantizaría continuidad y su futuro podría resolverse nuevamente fuera del Rebaño.

Fidel Barajas suma un gol con Atlético San Luis en este Clausura 2026 (Imago7)

Alexis Vega quiso seguir en Chivas y aceptaba bajarse el sueldo

En una entrevista con ESPN, Alexis Vega reveló que su salida de Chivas pudo haber sido diferente. El atacante confesó que estaba dispuesto a quedarse con una reducción salarial, pero que nunca recibió esa oportunidad. “Yo quería hacer todo para poder quedarme, no me dieron la oportunidad”, explicó en el podcast La Chica del Banquillo, describiendo aquel momento como uno de los más duros de su carrera y dejando entrever una herida que aún no termina de cerrar.