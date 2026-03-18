Chivas se enfrenta este miércoles al León en el partido pendiente de la Jornada 9, el cual no se disputó en su momento debido a que el Estadio Akron fue utilizado para el amistoso de leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona. Aunque el Guadalajara ha tomado con seriedad cada compromiso, este duelo tiene un peso especial, ya que con una victoria el Rebaño Sagrado podría recuperar el liderato de la Tabla General.

Actualmente, Cruz Azul y Toluca ocupan los primeros puestos con 26 y 25 puntos, respectivamente, mientras que Chivas suma 24 unidades. Esto significa que una victoria le permitiría al Guadalajara rebasarlos y volver a la cima, misma que perdió tras caer ante estos dos equipos, que recientemente han dejado escapar puntos. Ahora, con dos triunfos consecutivos, el equipo rojiblanco tiene la oportunidad de retomar el control del torneo.

Chivas enfrenta al León en su partido pendiente.

Además, el gran momento individual de Armando González también será un factor a seguir. La “Hormiga” viene de marcar un doblete ante Santos Laguna, lo que le permitió acercarse a solo dos goles de Joao Pedro en la tabla de goleo. Por ello, el partido de esta noche representa una oportunidad clave para que vuelva a tomar protagonismo en la lucha por el bicampeonato de goleo.

¿Va por TV Abierta el Chivas vs León?

Una de las principales dudas de la afición es dónde podrá verse el partido en vivo. En este caso, el Chivas vs León NO será transmitido por televisión abierta, ya que los encuentros como local del Rebaño Sagrado son exclusivos de Amazon Prime Video. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto a través de Rebaño Pasión, con videos, goles, jugadas polémicas y toda la cobertura del encuentro.

¿A qué hora se juega Chivas vs León por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y León se jugará este miércoles 18 de marzo en el Estadio Akron. El encuentro está programado para iniciar a las 20:07 horas (tiempo del Centro de México), en lo que promete ser un duelo clave para las aspiraciones del Guadalajara en el Clausura 2026.