Chivas dejó escapar el liderato de la Tabla General tras las derrotas ante Cruz Azul y Toluca, además de tener un partido pendiente que lo mantenía en desventaja respecto a sus rivales directos. Sin embargo, luego de las victorias frente a Atlas y Santos, el Guadalajara tiene una oportunidad inmejorable para recuperar el primer lugar cuando enfrente al León en su duelo pendiente del Clausura 2026.

Chivas enfrenta al León en su partido pendiente.

Los resultados del fin de semana jugaron a favor del Rebaño Sagrado. Cruz Azul y Toluca dejaron escapar puntos al empatar ante Pumas y Atlas, respectivamente, por lo que se mantienen con 26 y 25 unidades. Chivas, por su parte, suma 24 puntos, así que con una victoria alcanzaría las 27 unidades y volvería a la cima de la clasificación, superando a ambos equipos en la tabla.

Esto deja un escenario muy claro para el Guadalajara: el único resultado que le sirve es el triunfo. En caso de empatar, igualaría en puntos a Toluca, pero la diferencia de goles impediría que los rojiblancos escalen posiciones, manteniéndolos en el tercer lugar. Por ello, ganar no es solo una opción, sino una obligación si el equipo quiere recuperar el liderato.

Además, este partido forma parte del objetivo trazado por Gabriel Milito de llegar a la Jornada 13 con 31 puntos, una cifra que superaría lo conseguido el torneo anterior con varias fechas aún por disputar. Alcanzar esa meta también permitiría al equipo asegurar prácticamente un lugar entre los cuatro primeros, lo que garantiza cerrar en casa al menos la serie de Cuartos de Final en la Liguilla.

Chivas parte como amplio favorito para su partido contra el León

El contexto del rival también favorece al Guadalajara. León atraviesa un momento complicado tanto en lo futbolístico como en lo interno, ubicándose en la posición 15 de la tabla con apenas 10 puntos. A esto se suma la salida de su entrenador, Ignacio Ambriz, tras la goleada sufrida ante Xolos, lo que deja al equipo en un entorno de incertidumbre. Bajo este panorama, Chivas llega como claro favorito para quedarse con los tres puntos y dar un golpe de autoridad en la lucha por el liderato.