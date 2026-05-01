Veljko Paunovic volvió a acaparar reflectores en la previa de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, donde se enfrentarán dos equipos que marcaron su paso por el futbol mexicano.

El estratega serbio habló con serenidad sobre este cruce, dejando en claro que su vínculo con ambas instituciones sigue intacto.

Durante sus declaraciones, Veljko Paunovic destacó que su paso por los dos clubes fue significativo, aunque con matices distintos.

“La verdad es que disfruté en los dos equipos, distintas experiencias”, comentó, resaltando el aprendizaje y crecimiento que tuvo tanto en Jalisco como en Nuevo León.

“Obviamente, en este enfrentamiento, uno de los dos tiene que pasar, y pues bueno, que sea el mejor en esta eliminatoria”, señaló.

Finalmente, Veljko Paunovic cerró con una declaración que resume su postura hacia ambos clubes: “En mi corazón hay siempre lugar para todos los equipos”.

¿Cuándo se juega el Tigres vs. Chivas?

Cabe señalar que el partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 se jugará este sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario, a las 21:15 horas (tiempo del centro de México), y podrá seguirse a través de Azteca Deportes y Fox One.