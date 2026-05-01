El Club Deportivo Guadalajara comienza a perfilar su once para el partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 ante Tigres, a disputarse en el Estadio Universitario.

De acuerdo con el periodista Alex Ramírez, dos jugadores que venían en duda por temas físicos estarían listos para volver al cuadro titular en un momento decisivo de la campaña.

A través de su cuenta en X, la fuente antes mencionada señaló que Ángel Sepúlveda y José Castillo apuntan para arrancar de inicio frente a los “Felinos”, luego de haber superado sus respectivas molestias musculares.

Ambos elementos habrían evolucionado favorablemente en los últimos días, lo que abre la puerta para que el cuerpo técnico los considere desde el silbatazo inicial.

Cabe mencionar que la posible inclusión de Ángel Sepúlveda y José Castillo no es un tema menor, ya que Chivas llega a este compromiso con un panorama complicado en cuanto a disponibilidad de jugadores.

Entre convocatorias a la Selección Mexicana y lesiones, el Rebaño Sagrado presenta más de cinco ausencias, lo que ha obligado a Gabriel Milito a ajustar piezas en un encuentro de alta exigencia.

¿Cuándó será el partido de Ida entre Tigres y Chivas?

Cabe mencionar que dicho encuentro se celebrará este sábado 2 de mayo en la cancha del Estadio Universitario a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Azteca Deportes y Foxone.