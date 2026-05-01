Chivas afrontará el partido contra Tigres de este sábado con un panorama complicado, ya que todo apunta a que llegará con hasta siete bajas. A las cinco ausencias por convocatoria con la Selección Mexicana se suman la lesión de Daniel Aguirre y la sobrecarga muscular de Hugo Camberos, quien se mantiene como duda para la ida de los Cuartos de Final.

Hugo Camberos cerró la fase regular con mucha actividad.

Sin embargo, todo indica que ambos jugadores sí serán convocados para el encuentro, aunque su rol sería principalmente de acompañamiento. Esta decisión refuerza la unión que existe dentro del plantel rojiblanco, especialmente en un momento donde el equipo enfrenta uno de los retos más importantes del torneo.

En el caso de Daniel Aguirre, su participación está completamente descartada, ya que su lesión lo mantendrá fuera de actividad al menos hasta una hipotética final. Por lo tanto, su presencia en Monterrey sería únicamente para apoyar al grupo desde fuera del terreno de juego.

Distinto es el escenario de Hugo Camberos, quien será evaluado hasta último momento. Aunque Gabriel Milito no tiene intención de arriesgarlo, si el jugador responde bien físicamente y el partido lo exige, no se descarta que pueda tener algunos minutos en el Estadio Universitario.

Chivas sí podrá contar con José Castillo y Ángel Sepúlveda

Por otro lado, hay buenas noticias para el Guadalajara, ya que José Castillo y Ángel Sepúlveda estarán disponibles sin problema para el encuentro ante Tigres. Ambos jugadores apuntan incluso a ser titulares, lo que representa un alivio para Gabriel Milito de cara no solo a este partido, sino también al resto de la Liguilla.