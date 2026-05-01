Chivas se enfrentará a Tigres en la ida de los Cuartos de Final, en un duelo donde los antecedentes recientes no favorecen al Guadalajara, tras la derrota 4-1 sufrida hace apenas unas semanas en el Estadio Universitario. Sin embargo, más allá de ese resultado, el trabajo de Gabriel Milito ha generado reconocimiento incluso dentro del vestidor rival.

Y es que en la conferencia de prensa previa al encuentro, Juan Pablo Vigón sorprendió al destacar el nivel que ha alcanzado el Rebaño Sagrado bajo el mando del técnico argentino. El mediocampista de Tigres no escatimó en elogios hacia Milito, resaltando la evolución futbolística que ha tenido el equipo rojiblanco en el torneo.

“Chivas es un grandísimo rival. Lo que hizo Milito con sus jugadores, la verdad, es de aplaudirle, los hizo jugar muy bien. Es un rival complicado, tendremos que doblar esfuerzos para ganarles”, declaró en la sala de prensa del conjunto felino, reconociendo el reto que representa enfrentar al Guadalajara.

A pesar de estos elogios, Vigón dejó claro que Tigres saldrá con la intención de imponer condiciones y buscar la victoria en casa. Si bien reconoció la dificultad del compromiso, también advirtió que el conjunto regiomontano hará todo lo posible por eliminar a Chivas y avanzar a las semifinales del Clausura 2026.

Finalmente, el mediocampista también se refirió a las ausencias del Guadalajara por la convocatoria a la Selección Mexicana, señalando que “puede ser una desventaja”. No obstante, dejó en claro que el enfoque de Tigres estará en su propio rendimiento, más allá de las circunstancias del rival.

Tigres llegará con dos bajas delicadas contra el Guadalajara

El conjunto felino tampoco llegará con plantel completo, ya que tendrá que afrontar este partido con ausencias importantes. Por un lado, Ozziel Herrera presenta molestias musculares tras su participación en la Concacaf Champions Cup, mientras que Joaquim Pereira continúa en recuperación de un desgarro sufrido en la serie ante Seattle, por lo que ambos están prácticamente descartados para este compromiso.