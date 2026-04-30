Chivas visitará a Tigres en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, en un duelo en el que el Rebaño Sagrado buscará dejar atrás el mal recuerdo del último enfrentamiento entre ambos. Para lograrlo, Gabriel Milito y su equipo deberán aprovechar cada detalle a su favor, incluyendo las ausencias importantes que presentará el conjunto regiomontano para este compromiso.

En el caso de Tigres, una de las bajas más sensibles es la de Ozziel Herrera, quien sufrió molestias musculares recientemente durante su participación en la Concacaf Champions Cup. El extremo mexicano no estará disponible para el partido de ida, ya que será sometido a estudios médicos que determinarán la gravedad de su lesión y el tiempo exacto que estará fuera de las canchas.

Chivas se medirá a Tigres en los Cuartos de Final

A esta ausencia se suma la de Joaquim Pereira, defensor que continúa en proceso de recuperación tras un desgarro sufrido en la serie internacional ante Seattle. Debido a esta situación, el zaguero tampoco podrá disputar los primeros 90 minutos de la Liguilla, representando una baja importante en la línea defensiva del equipo dirigido por Guido Pizarro.

Por su parte, el Guadalajara tampoco llegará con plantel completo, ya que tendrá hasta seis bajas para este encuentro: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González por convocatoria con la Selección Mexicana, además de Daniel Aguirre por lesión. Esto obligará a Gabriel Milito a realizar ajustes importantes en su once inicial para encarar un partido clave en sus aspiraciones de avanzar en la Liguilla.

¿Cuándo y a qué hora se juega la ida de los Cuartos de Final entre Tigres y Chivas?

El partido de ida entre Tigres y Chivas se disputará el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Universitario. Por su parte, el encuentro de vuelta se jugará el sábado 9 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Akron, siendo este un partido clave que definirá qué equipo logra avanzar a las semifinales del Clausura 2026.