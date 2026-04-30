La baja de Raúl Rangel por la convocatoria de la Selección Mexicana es, paradójicamente, la que menos dudas genera en Chivas de cara a la Liguilla del Clausura 2026. Gabriel Milito tiene plena confianza en Óscar Whalley, quien recientemente renovó su contrato y apunta a ser el titular en la fase final, respaldado por la continuidad que ha tenido dentro del proyecto.

Sin embargo, la verdadera incógnita está en quién ocupará su lugar en la banca. Milito cuenta con varias alternativas en la portería, pero cada una presenta condicionantes relacionadas con actividad en Fuerzas Básicas o falta de experiencia, lo que complica la decisión en un momento tan delicado como la Liguilla.

Óscar Whalley sería titular contra Necaxa.

Ángel Romero está en el radar de Milito, pero tiene Liguilla con la Sub-21

Ángel Romero es la opción con el antecedente más reciente, ya que fue suplente de Whalley durante el partido contra Atlas la pasada Fecha FIFA. No obstante, actualmente está disputando la Liguilla con la Sub-21, lo que genera un dilema importante: llevarlo al primer equipo implicaría dejar sin su arquero titular a una categoría que también compite por el título, lo que podría inclinar la balanza hacia las otras opciones.

Ángel Romero, el joven portero que hace pretemporada en Chivas.

Sebastián Liceaga ya no tiene actividad con el Tapatío y es opción para Milito

Otra alternativa es Sebastián Liceaga, quien ha sido habitual en pretemporadas bajo el mando de Milito y cuyo calendario quedó liberado tras la eliminación del Tapatío ante Cancún. Liceaga cuenta con proyección y condiciones interesantes, pero todo indica que no parte como primera opción, especialmente por la falta de experiencia en escenarios de alta presión como la Liguilla.

Sebastián Liceaga brilló en el torneo con el Tapatío.

Eduardo García, la opción que parece ser la principal para Gabriel Milito

Eduardo “Dragón” García se perfila como el candidato más sólido para ser el suplente de Óscar Whalley. A diferencia de otras opciones, llega con ritmo competitivo tras su actividad con el Tapatío, lo que le da una ventaja clave en términos de preparación inmediata para la Liguilla, además de ya haber debutado en Primera División en el Necaxa vs Guadalajara del Apertura 2025.

Eduardo García tuvo actividad con el Tapatío.

La directiva de Chivas ve al Dragón García con el nivel para jugar en Primera División

Desde la directiva, existe una alta valoración sobre el potencial de Eduardo García, al grado de que durante el mercado de invierno buscaron acomodarlo en algún equipo de Primera División para que comenzara su proceso de consolidación. Aunque no se concretó su salida, se mantuvo en Chivas y está registrado como tercer portero en la Liga MX, rol que todo indica se le respetará también en la Liguilla, colocándolo como una pieza lista para responder si es necesario.