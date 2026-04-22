Esta noche Chivas se juega un parada importante debido a que enfrentará a Necaxa para comenzar a asegurarse ser superlíder del Clausura 2026. En medio de este contexto, Gabriel Milito envió un claro mensaje a Javier Aguirre y a la Selección Mexicana ya que puso de titular a Óscar Whalley y comienza sacarle ritmo de juego a Raúl Rangel de cara a la Copa del Mundo 2026.

El fin de semana César Huerta daba a conocer que el timonel del Tri quería que el Tala llegue con ritmo futbolístico, por lo que se podía llegar a especular con un pedido especial del Vasco. Especialmente porque Amaury Vergara accedió a dejar ir jugadores a la concentración para el Mundial 2026 en plena Liguilla.

“Hemos hablado mucho de Whalley, pero no estoy tan seguro porque hay gente en selección que no quieren que deje de parar Tala. Eso. Javier Aguirre no quiere que Tala deje de parar para que no pierda ritmo. Como Amaury prometió todo el apoyo no sé”, reveló el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

Si hubo algún pedido de la Selección Mexicana a Chivas con Raúl Rangel es claro que esta noche en Aguascalientes Gabriel Milito le marcó la cancha a Javier Aguirre debido a que Óscar Whalley es titular frente a Necaxa y todo indica que jugará de inicio frente a Tijuana. A su vez, el entrenador argentino vuelve a recibir el respaldo de la directiva y deja claro que las decisiones del equipo las toma él, que su prioridad es el Guadalajara y no el Tri y que ningún otro entrenador puede venir a poner su hocico en su trabajo. ¿Quedó claro, Vásco?

¿Qué jugadores perderá Chivas para la Liguilla del Clausura 2026?

Según lo informado por Gibrán Araige, Chivas perdería a cinco jugadores por la Selección Mexicana. Ellos serían: Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Armando González y Brian Gutiérrez.