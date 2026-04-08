Una de las grandes cuestiones que el Guadalajara no para de analizar es sin duda sobre las bajas que habrá por el Mundial 2026. En medio de este contexto, sale a la luz que Marcel Ruiz hará lo imposible para jugar la cita mundialista, por lo que no sería extraño que Brian Gutiérrez vaya de manera forzada a la cita mundialista por si hay un imponderable con el mediocampista de Toluca.

No hay dudas de que Chivas va a perder a varios jugadores en la próxima Copa del Mundo en la que México será anfitrión por tercera vez en su historia. De momento se sabe que Raúl Rangel y Roberto Alvarado serán tenidos en cuenta, pero restará saber qué va a suceder con Luis Romo, Richard Ledezma, Armando González y Brian Gutiérrez.

En medio de este contexto surgen dudas sobre qué jugadores van a ser bajas por lesión. Uno de los jugadores que es duda y que afirman que tendría su lugar asegurado es Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca, que se recupera de una lesión ligamentaria. En medio de este contexto, afirman que el futbolista de los Escarlatas harán lo imposible para jugar la Copa del Mundo 2026.

Brian Gutiérrez será convocado al Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

“Es por eso que junto al cuerpo médico de Toluca han tomado la decisión de llevar un proceso de recuperación alterno, con más riesgo evidentemente, pero sin pasar por el quirófano y acortando el tiempo de rehabilitación. Todo esto pensando en no quedar fuera de la lista del Vasco Aguirre”, reveló Rubén Rodríguez en Medio Tiempo.

Y agregó: “Este procedimiento o tratamiento mantiene a Marcel seguro de su objetivo y sabedor de que pronto le llegará la prueba importante, ya que en unas semanas vendrá la prueba en cancha, en donde se determinará para qué está el jugador de los Diablos y si todavía continúa con opciones de estar en el Mundial 2026”.

¿Por qué esta decisión repercutirá en Chivas y Brian Gutiérrez?

El propio Javier Aguirre declaró luego de los partidos de la Selección Mexicana que veían en Brian Gutiérrez el perfil de futbolista que podría reemplazar a Marcel Ruiz. Ante su gran nivel es un hecho que el mediocampista de Chivas será convocado a la Selección Mexicana y con más razón ira al Mundial 2026 si el Vasco decide llevar al futbolista de Toluca y surge un imponderable con él.