Las Chivas de Guadalajara son el equipo sensación de la Liga MX, pues marchan como únicos líderes del Clausura 2026 y además, despliegan un futbol de alto vuelo que se gana el reconocimiento de toda la opinión pública. Este gran trabajo de Gabriel Milito y compañía también ha sido de utilidad para Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana que echó mano del Rebaño para las últimas convocatorias y alineaciones del Tri.

Recientemente, el combinado nacional viene de igualar frente a Portugal y Bélgica, en dos empates que trajeron repercusión, tanto por las dificultades del Tri para ganar e imponer condiciones, pero también por su capacidad para neutralizar a sus potencias europeas. Los futbolistas de Chivas tuvieron participación en ambos juegos y el Guadalajara apunta a ser nuevamente la base de México en una Copa del Mundo.

Si bien Chivas ha enviado jugadores al Tri para los Mundiales en reiteradas ocasiones, la primera vez que el Rebaño fue mayoría en la Selección se dio en Suecia 1958, cuando la base del Campeonísimo representó a México, con jugadores como Jaime “Tubo” Gómez, Guillermo Sepúlveda, José Villegas, Francisco Flores, Salvador Reyes y Crescencio Gutiérrez. Aquella vez México superó la primera fase pero cayó eliminado en la siguiente instancia.

México hizo un gran Mundial 2006 pero tuvo mala suerte en los cuartos ante Argentina (Getty Images)

Muchos años más tarde, para el Mundial de Alemania 2006, Ricardo La Volpe también convocó a varios elementos de Chivas: Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Francisco Rodríguez, Ramón Morales y Omar Bravo. El Tri mostró un gran rendimiento pero se quedó eliminado en octavos de final ante Argentina tras el recordado gol de Maxi Rodríguez.

Para la siguiente Copa del Mundo, en Sudáfrica 2010, nuevamente Javier Aguirre recurrió a cinco jugadores de Chivas, que se desmanteló en el Torneo Bicentenario del cual era amplio favorito. Luis Michel, Jonny Magallón, Alberto Medina, Chicharito Hernández y Adolfo Bautista fueron los representantes rojiblancos, pero México volvió a ser eliminado en el cuarto partido a manos de Argentina.

¿Qué jugadores de Chivas irían al Mundial 2026?

De cara a la Copa del Mundo que dará inicio en junio de este año, Chivas también volvería a tener una amplia presencia en la convocatoria. Raúl Rangel y Roberto Alvarado son los que parecen tener un lugar asegurado. Armando González ha hecho méritos para ganarse su lugar, mientras que Brian Gutiérrez salió muy bien parado de la última Fecha FIFA y Richard Ledezma no tanto, pues apenas vio participación.