El jugador del Club Deportivo Guadalajara, Brian Gutiérrez fue para muchos el mejor jugador de la Selección Mexicana en el empate a un gol ante Bélgica, por lo que recibió grandes elogios.

No solo destacó por la asistencia a Jorge Sánchez, con la que el TRI abrió el marcador al minuto 20, sino también por la seguridad y carácter que mostró en la cancha, jugando como si tuviera años consolidado en el representativo azteca.

X se inundó de elogios al mediocampista de 22 años de edad, no solo por aficionados de Chivas, sino de todos los equipos, incluso del América, así como de periodistas reconocidos de nuestro país.

Con esta brillante actuación, seguramente Brian Gutiérrez dio un paso importante para estar en la lista final de Javier Aguirre, quien previo a este encuentro había advertido que podría haber sorpresas en su convocatoria, así que una de ellas podría ser la del elemento del Rebaño Sagrado.

Brian Gutiérrez el mejor jugador de México en la Fecha FIFA de marzo

De acuerdo con Statiskicks, Brian Gutiérrez no solo fue el mejor futbolista de la Selección Mexicana en el juego ante Bélgica, sino también frente a Portugal, donde al igual arrancó como titular, por ello es que se habla de que con estas actuaciones ya se ganó su lugar en la próxima Copa del Mundo.