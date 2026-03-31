Brian Gutiérrez es uno de los refuerzos más recientes de Chivas, pero también uno de los jugadores que más debate ha generado entre aficionados de otros equipos. Esto se debe a que, a pesar de su talento, ha sido cuestionado por su pasado con selecciones menores de Estados Unidos, lo que ha llevado a algunos a poner en duda su identidad mexicana e incluso a criticarlo por supuestamente no cantar el himno nacional.

Sin embargo, el propio Gutiérrez ha dejado claro en múltiples ocasiones su vínculo con México, país del que proviene su familia y con el que se siente plenamente identificado. Recientemente, en una entrevista, volvió a reafirmar este sentimiento, destacando además que Javier Aguirre ha trabajado con el grupo para inculcar el compromiso y la responsabilidad de defender la camiseta del Tri.

Para el mediocampista rojiblanco, su pasado con Estados Unidos no define su presente, y así lo dejó ver al asegurar que se siente orgulloso de representar a la Selección Mexicana. Consciente del momento que vive, también reconoció la importancia del escudo que porta, especialmente ante la posibilidad real de formar parte de la convocatoria para el Mundial de 2026, algo que ha cobrado fuerza tras su actuación frente a Portugal.

Incluso, Gutiérrez se permitió hablar desde su lado más personal, recordando lo que significó pisar el Estadio Azteca como jugador del Tri. El mediocampista confesó que desde niño soñaba con ese momento, viendo a la Selección jugar en ese escenario, por lo que cumplirlo ahora como protagonista representa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Brian Gutiérrez tiene muy altas posibilidades de ir al Mundial tras su partido contra Portugal

El nivel mostrado por Brian Gutiérrez ante Portugal no pasó desapercibido, ya que firmó una actuación destacada en el medio campo frente a una de las selecciones más competitivas del mundo. Su desempeño generó elogios tanto de analistas como de aficionados, quienes incluso cuestionan por qué no ha sido titular indiscutible en Chivas.

Con este escenario, sus posibilidades de estar en el Mundial han aumentado considerablemente, aunque la decisión final recaerá en Javier Aguirre. Lo cierto es que, si mantiene este nivel, Gutiérrez se perfila como una de las sorpresas que podría colarse en la lista definitiva del combinado mexicano.