La Selección Mexicana ya tiene completo su grupo para el Mundial 2026 y será República Checa el último invtado al Sector A definiendo así el panorama que enfrentará el TRI y los jugadores del Club Deportivo Guadalajara en la fase inicial que sean considerados por Javier Aguirre.

El conjunto europeo tuvo que llevar el partido hasta la tanda de penales para sellar su clasificación a la justa que arrancará en junio próximo, de manera que con este resultado, República Checa pone fin a una larga ausencia y regresa a una Copa del Mundo tras 20 años ausente.

Cabe mencionar que el encuentro del TRI contra República Checa se celebrará el miércoles 24 de junio en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, recinto que durante el Mundial 2026 será denominado Estadio Ciudad de México.

Señalar que su más reciente participación en una Copa del Mundo se remonta a Alemania 2006, donde formó parte del Grupo E junto a Italia, Ghana y Estados Unidos.

Los rivales de México en el Mundial 2026.

¿Quiénes conforman el Grupo A del Mundial 2026?

El Grupo A del Mundial 2026 quedó integrado por la Selección Mexicana, Corea del Sur y República Checa, de modo que el debut del TRI será el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde se medirá al cuadro africano.