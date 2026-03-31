Armando González se mantiene como uno de los jugadores de Chivas con más posibilidades de ir al Mundial de 2026, gracias al gran nivel que ha mostrado a lo largo de la temporada. Sin embargo, en las últimas semanas su presencia en la lista final ha comenzado a ponerse en duda, ya que Javier Aguirre parece tener claras sus preferencias en la delantera, lo que dejaría poco margen para sorpresas de último momento.

En ese sentido, las recientes declaraciones del Vasco han encendido las alarmas en el entorno rojiblanco, pues al ser cuestionado sobre sus delanteros comenzó a detallar las cualidades de cada uno. No obstante, al llegar al nombre de la Hormiga, su análisis fue mucho más superficial, limitándose a mencionar que compartió el liderato de goleo con Paulinho y Joao Pedro, sin profundizar en su rendimiento o características.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el orden en el que Aguirre habló de sus atacantes, lo que podría reflejar la jerarquía actual dentro del grupo. Primero mencionó a Raúl Jiménez, después a Santiago Giménez y posteriormente a Germán Berterame, a quien sí le dedicó comentarios positivos por su rendimiento en 2025, lo que hace pensar que serían ellos tres los elegidos para la Copa del Mundo.

De confirmarse esta tendencia, sería un golpe duro para Armando González, quien vive un momento extraordinario y ha mostrado argumentos sólidos para competir por un lugar. Incluso, su presente supera al de algunos de sus competidores, considerando que Berterame se fue a la MLS y Santiago Giménez viene saliendo de una lesión importante que lo dejó fuera de actividad por varios meses.

Armando González envió un mensaje a Javier Aguirre para convencerlo de llevarlo al Mundial

Consciente de que su lugar en la lista no está asegurado, Armando González lanzó un mensaje directo a Javier Aguirre en una reciente entrevista, dejando claro que está dispuesto a todo con tal de ser considerado. El delantero rojiblanco aseguró que quiere formar parte del grupo mundialista sin importar el rol que le toque desempeñar, mostrando una mentalidad que fue bien recibida por la afición.

Incluso, en tono relajado, la Hormiga comentó que no le importaría jugar pocos minutos o cumplir cualquier función dentro del equipo, bromeando con que podría ser hasta aguador si fuera necesario. Más allá de la frase, el mensaje es claro: su compromiso con la Selección Mexicana está por encima de cualquier protagonismo individual, en un último intento por meterse en la convocatoria final.