Armando González atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con Chivas, lo que lo ha colocado como uno de los principales candidatos para ser convocado a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026. Su capacidad goleadora, disciplina y mentalidad competitiva lo han convertido en un delantero que no solo responde en la cancha, sino que también destaca por su constante trabajo para mejorar, algo que no pasa desapercibido para el cuerpo técnico del Tri.

Sin embargo, su lugar en la Copa del Mundo no está asegurado, y ante este panorama, el propio delantero rojiblanco decidió enviar un mensaje directo a Javier Aguirre en una entrevista previa al partido contra Bélgica. En ella, dejó en claro que su mayor fortaleza es su mentalidad, asegurando que está dispuesto a sumar al equipo sin importar el rol que le toque desempeñar dentro del plantel.

Durante la charla, la Hormiga fue contundente al señalar que no tiene problema en ser suplente, jugar pocos minutos o incluso asumir un rol secundario, siempre y cuando pueda formar parte del grupo que represente a México en el Mundial. Este mensaje fue ampliamente reconocido por la afición, ya que demuestra que, a pesar de su gran nivel, entiende que debe ganarse su lugar día a día dentro de una de las posiciones más competidas del equipo.

Y es que el propio Armando González sabe perfectamente lo que implica competir al más alto nivel, pues ya logró consolidarse como titular en Chivas compitiendo con figuras como Javier Hernández y Alan Pulido. Ahora, busca repetir la historia en la Selección Mexicana, donde pelea por un lugar con delanteros de mayor trayectoria como Raúl Jiménez y Santiago Giménez, quienes cuentan con ventaja por su experiencia internacional.

La convocatoria de Armando González al Mundial estaría en la cuerda floja

Todo apunta a que la presencia de Armando González en el Mundial está en serio riesgo, ya que, de acuerdo con información del diario Récord, Javier Aguirre tendría decidido llevar únicamente a tres centros delanteros. En este escenario, Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Germán Berterame serían los elegidos, además de Julián Quiñones, a quien contempla más como extremo por izquierda. De confirmarse esta decisión, la Hormiga quedaría fuera de la lista final, en lo que sería un duro golpe para uno de los delanteros más en forma del futbol mexicano.