La falta de negociación con FIFA terminó dejando a Club Deportivo Guadalajara sin la posibilidad de jugar la Vuelta en el Akron.

Este jueves surgió información que seguramente provocará cuestionamientos hacia la directiva del Club Deportivo Guadalajara, luego de revelarse que el la administración del Gigante de Acero sí logró negociar con FIFA una prórroga para entregar el inmueble rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Fue Alejandro Hütt, Host City Manager de la sede Monterrey para la Copa del Mundo, quien confirmó ante los medios de comunicación que el equipo de operaciones del BBVA alcanzó un acuerdo con FIFA para retrasar la entrega hasta el próximo 17 de mayo, un día después de la Semifinal de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul.

“Es un tema de negociación de cada comité con FIFA. En este caso, el equipo de operaciones del estadio, con FIFA, negoció un período exclusivo a partir del 17 de mayo, así está pactado”, declaró Alejandro Hütt.

La polémica está en que el Estadio Akron debe ser entregado a la FIFA este miércoles 13 de mayo debido a los preparativos rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, el hecho de que Monterrey sí lograra negociar para seguir utilizando el Gigante de Acero habría dejado abierta la posibilidad de que Club Deportivo Guadalajara también hubiera podido alcanzar un acuerdo similar para disputar la Vuelta de las Semifinales en casa.

Cabe mencionar que, aunque el Estadio Banorte también debe ser entregado este miércoles a la FIFA, la directiva de Cruz Azul logró negociar una prórroga para que el inmueble fuera cedido hasta después de disputarse el partido de Ida de las Semifinales.

¿Dónde jugará Chivas la Vuelta de las Semifinales ante Cruz Azul?

Debido a que la directiva del Rebaño Sagrado no logró negociar con FIFA una prórroga para entregar el Estadio Akron hasta el 17 de mayo, el partido de Vuelta de las Semifinales deberá disputarse en el Estadio Jalisco, du antigua casa.