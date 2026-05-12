Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul por la Semifinal de la Liguilla. En medio de este contexto, Juan Manuel Figueroa habló en exclusiva con Rebaño Pasión sobre la serie que llevarán adelante entre la Máquina y el Guadalajara.

El Guadalajara logró una heroica clasificación a la Semifinal de la Liguilla tras superar a Tigres y se prepara para enfrentar a Cruz Azul. De cara a la serie entre el Guadalajara y la Máquina, Juan Manuel Figueroa, periodista de Medio Tiempo, mantuvo un diálogo exclusivo con Rebaño Pasión en el que señaló, como muchos aficionados, que el partido será muy parejo.

Una de las grandes preguntas que surge luego de lo vivido en el Estadio Akron es el tipo de partido que realizarán los dirigidos por Gabriel Milito. Especialmente porque en la ida ante los Felinos quiso jugar al contragolpe, mientras que en la vuelta volvió al estilo de juego que los llevó a ser sub líderes de la tabla general de posiciones.

Para Juan Manuel Figueroa la Semifinal de Chivas ante Cruz Azul va a ser pareja como sucedió en la fase regular y en los Cuartos de Final del Apertura 2025. “Creo que vamos a ver un partido como fue el de la fase regular, como fue el de la liguilla pasada de los cuartos de final que termina eliminando Chivas y el de la fase regular del torneo pasado. Han sido partidos muy cerrados”, analizó el periodista de Medio Tiempo.

Para Juan Manuel Figueroa será una Semifinal pareja. (Foto: IMAGO7)

Además, señaló que la plantilla de la Máquina es muy talentosa a pesar de la baja de Érik Lira por Selección Mexicana. “Son unos cracks. La desventaja fue perder a Erik Lira por la Selección Mexicana, pero lo que tiene en otras posiciones, un portero como Kevin Mier, me da para pensar que va a ser una serie muy cerrada y no dudo que se vuelva a definir por la posición en la tabla”, comentó.

Figueroa afirmó que el Jalisco puede jugar a favor de Chivas

En el mismo análisis, Juan Manuel Figueroa destacó que el Estadio Jalisco puede jugar a favor de Chivas como en otros momentos de su historia. “El Jalisco tiene su magia. El Jalisco fue más de 50 años casa de las Chivas, desde el 2010 dejó de ser casa de las Chivas, pero mucha gente tiene butaca, tiene palco, incluso mucha gente vive cerca del Jalisco porque le va la Chivas. Entonces yo creo que sí, que va a ser importante el apoyo de la gente incluso con un poquito más de gente”, consideró.

Y añadió: “Eso lo puede jugar Chivas. Espero una fiesta el sábado en el Estadio Jalisco para ver estas Chivas buscando ese pase a la Final porque mucha gente se va a remontar a la época que Chivas jugaba en el Jalisco y que vio campeón a Chivas en el 97 contra Toros Neza (…) Creo que eso le puede ayudar con esos recuerdos a que Chivas tenga ese plus de la gente, más gente que le va a la Chivas ahora en el Estadio Jalisco”.

Figueroa criticó a Tigres por su partido ante Chivas

En la misma charla, Juan Manuel Figueroa explicó que en la vuelta por los Cuartos de Final no imaginaba la postura de Tigres ante Chivas en el Estadio Akron. “Yo esperaba a unas Chivas como lo vimos, pero no esperaba a un Tigre como lo vimos. Yo esperaba un Tigre que saliera con una propuesta distinta, la verdad. Durante la semana lo decía, ‘Tigres no juega bien de visita. Tigres vino aquí al Estadio Jalisco a jugar con el Atlas y tuvo un partido totalmente aburrido, quedaron 0-0 porque le anularon un gol al Atlas que hubo polémica de que Diego González el paraguayo es un gol de tiro libre que se lo termina anulando’”, comentó.

Y añadió: “Decía, ‘Una ventaja de Chivas es que cierra de local’. Y el Akron lleno juega un papel importante porque la afición de Chivas en esos momentos sabe jugar este tipo de partidos y creo que fue lo que yo esperaba, un Chivas así. (…) Lo que más me sorprendió fue que desde el minuto uno Tigres no pudo con Chivas. Le anulan un gol a Chivas a Ricardo Marín, que sigo pensando que está mal anulado, pero no esperaba a Tigres cómo jugó”.

¿Qué canales transmitirán la ida de Chivas vs. Cruz Azul?

El partido entre Cruz Azul y Chivas se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 7 de Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y VIX. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda dentro y fuera de la cancha del Estadio Azteca.