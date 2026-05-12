De cara a las Semifinales se dieron a conocer las probabilidades que tiene Chivas para ser campeón del Clausura 2026.

Las Semifinales del Torneo Clausura 2026 ya están definidas y las probabilidades de campeonato comienzan a marcar tendencia entre los cuatro equipos que siguen con vida.

De acuerdo con una proyección publicada por la plataforma Statiskicks, nuestras Chivas son el equipo con menos posibilidades de levantar el título, al contar únicamente con un 7.63% de probabilidad.

El panorama para el Club Deportivo Guadalajara luce complicado no solo por el alto nivel de los rivales que siguen en competencia, sino también por las múltiples ausencias que tiene Gabriel Milito.

El Rebaño Sagrado afrontará las Semifinales del Torneo Clausura 2026 con seis bajas importantes: cinco jugadores convocados por la Selección Mexicana y una más por lesión.

Cabe mencionar que en la misma gráfica, Cruz Azul aparece como el amplio favorito para conquistar el título con un 58.78%, seguido por Pumas con 18.07% y Pachuca con 15.52%.

¿Cuándo será la Semifinal de Ida entre Chivas y Cruz Azul?

El encuentro de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado 13 de mayo en el Estadio Banorte, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México,y dicho compromiso podrá seguirse a través de las señales de TUDN, Canal 5 y la plataforma ViX.