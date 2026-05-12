El talentoso canterano del Guadalajara sigue sin tener muchos minutos en el torneo, por lo que se aclaró el panorama sobre su relación con el entrenador.

Gabriel Milito se ha convertido en un líder absoluto en el vestidor de Chivas, en donde ha sabido sacar el máximo provecho de las cualidades de todos los futbolistas a su disposición, aunque ha tomado decisiones que no le gustan a toda la afición durante este Clausura 2026.

Y una de las principales incógnitas de los hinchas del Guadalajara es la ausencia constante de Hugo Camberos, quien solamente ha participado en 177 minutos en todo el semestre, por lo que siguen surgiendo versiones acerca de rupturas entre el timonel argentino y el canterano.

Sin embargo, el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, confirmó que la ausencia de Camberos se debe a sus cualidades, ya que es un elemento que destaca como extremo, posición que no existe en el esquema de juego que utiliza Gabriel Milito, negando rotundamente cualquier tipo de roce entre el futbolista y el estratega sudamericano.

“Hay que recordar un poquito la historia de Hugo Camberos. A él lo debuta Óscar García Junyent, comienza a tomar cierto protagonismo con él y con Gerardo Espinoza en ese semestre, pero con la llegada de Gabriel Milito ha quedado un poco fuera.

“Es algo que estaba previsto porque Milito no utiliza extremos, la posición que es Camberos. Ese es un factor para que no haya sido titular (…) Que si se pelearon, es totalmente falso”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿En cuáles posiciones ha usado Gabriel Milito a Hugo Camberos en Chivas?

Debido al esquema de juego al que recurre Gabriel Milito, ha encontrado cabida a algunos de sus futbolistas en otras zonas del campo, por lo que a Hugo Camberos, para mantenerlo cerca de la línea de banda, lo ha habilitado como carrilero por izquierda y por derecha, en donde ha brillado el canterano rojiblanco.

Todas las estadísticas de Hugo Camberos en el Clausura 2026