Conoce los detalles para ver EN VIVO y EN DIRECTO la ida de la FINAL de la Liguilla entre Chivas y América

Mientras todo el mundo está expectante sobre la Semifinal ante Cruz Azul, Chivas Sub-21 volverá a tener acción para disputar la Final de la Liguilla ante América. Por esta razón repasa cuándo, a qué hora y dónde ver la ida del Clásico Nacional de las fuerzas básicas rojiblancas ante los azulcremas.

El Guadalajara se caracteriza por ser un equipo que no para de formar jugadores y año tras años da de qué hablar en cada uno de los torneos. En el Clausura 2026 el equipo de Luis Arce finalizó segundo con 32 puntos. A su vez, en la Fiesta Grande superó a Atlas en los Cuartos de Final y en la Semifinal a FC Juárez.

Enfrente llega un América que fue líder de la tabla general de posiciones y que superó a Pumas en cuartos y a Pachuca en semis. La buena noticia para la definición del campeonato es que no tendrán ventaja deportiva por haber finalizado mejor en la tabla.

¿Cuándo y dónde se juega la ida de Chivas vs. América?

El partido entre Chivas y América por la ida de la Final del Clausura 2026 se disputará el miércoles 13 de mayo en el Estadio Akron. El encuentro está pactado para que comience a las 18:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO Chivas vs. América por la ida de la Final?

El partido de Chivas ante América por la ida de la Final del Clausura 2026 se podrá seguir en el canal de YouTube del Guadalajara y en Chivas TV. A su vez, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el equipo de Gabriel Milito.