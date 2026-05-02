La eliminación del Tapatío en el Clausura 2026 no frenó la proyección de varios de sus futbolistas. Por el contrario: seis jugadores bajaron a la Sub-21 de Chivas para reforzar al equipo en plena Liguilla, y ya fueron determinantes en el pase a semifinales tras dejar en el camino a Atlas.

Como es habitual en las Fuerzas Básicas, determinados elementos alternan entre estas categorías según las necesidades de cada plantilla y del primer equipo. Al tener un nómina tan joven, Tapatío puede seguir dándole rodaje a sus jugadores en la categoría Sub-21, que eliminó a los Zorros y enfrentará a Juárez en semifinales.

Los seis refuerzos del Tapatío que refuerzan a Chivas Sub-21

Raúl Nuño: Lateral derecho de mucho recorrido y energía. Con minutos acumulados en Expansión, aporta ida y vuelta constante y mayor agresividad por banda.

Jesús Hernández: Delantero surgido en Querétaro, fue parte de la rotación ofensiva del Tapatío junto a Vladimir Moragrega. Este sábado fue titular ante Atlas en cuartos del Sub-21.

Jesús Hernández jugó 14 partidos con el Tapatío en el Clausura 2026 (Imago7)

Carlo Soldati: Defensor central con pasado en Querétaro y en el Cagliari de Italia. Tras recuperarse de una lesión, venía sumando minutos en Tapatío. Ingresó ante Atlas para cerrar el partido, imponiendo presencia aérea en los minutos finales.

Sebastián Esparza: Lateral izquierdo que conoce muy bien Pepe Meléndez en el Filial. Reforzó al Sub-21 y marcó el gol que definió la serie ante Atlas, siendo decisivo en el pase a semifinales.

Uribe es uno de los talentos más interesantes de Chivas, aunque a sus 19 años suele ser revulsivo en el Filial (Imago7)

Juan Pablo Uribe: Extremo con proyección de Selección: ha sido considerado junto a nombres como Hugo Camberos y Yael Padilla en el radar Sub-20. Sin tanto protagonismo en Tapatío, encuentra en la Sub-21 una nueva oportunidad para mostrarse.

Diego Latorre: Delantero que alternó entre Sub-21 y Tapatío durante el torneo. Con la subida de Sergio Aguayo al primer equipo, se ganó su lugar en Expansión, pero ahora regresa como un refuerzo de peso: es uno de los goleadores del equipo y una referencia ofensiva clara.