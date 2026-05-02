En la mañana de este sábado en Verde Valle, la categoría Sub-21 de Chivas derrotó por 1-0 al Atlas en el duelo correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado avanzó de esta manera a semifinales con un global de 2-1. En la Ida habían igualado 1-1, por lo que los rojinegros estaban obligados a ganar.

El gol rojiblanco llegó sobre el cierre del encuentro, más precisamente en tiempo agregado, por intermedio de Sebastián Esparza. El lateral izquierdo de 22 años había ingresado en el complemento en lugar de Leonel Calderón. Tras una habilitación de Diego Latorre, Esparza quedó de cara al portero y pinchó el balón de manera muy sutil, levantándolo apenas por encima del guardameta.

El equipo de Luis Arce alineó a Robinho Romero; Raúl Nuño, Diego Rosales, Emiliano Rodríguez, Yohan Orozco, Leonel Calderón; Raúl Martínez, Diego Covarrubias, Gael García; Jesús Hernández y Esteban Mendoza. En el complemento, también ingresaron Carlo Soldati, Diego Latorre, Juan Pablo Uribe y el propio Esparza.

Esparza pinchó el balón y superó al portero de Atlas, que apenas había ingresado tras la lesión del guardameta titular (Imago7)

Chivas Sub-21 enfrentará a Juárez en semifinales

En semifinales, Chivas Sub-21 se enfrentará contra Juárez, que remontó el 0-3 de la Ida y eliminó al Toluca de manera agónica. En la otra llave, América eliminó a Pumas gracias a su mejor ubicación en la tabla, tras igualar ambos encuentros por 1-1. Las Águilas esperan por el ganador de Monterrey y Pachuca, en una eliminatoria en la que los Tuzos lograron la ventaja en la Ida.