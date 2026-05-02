Tras la eliminación del Tapatío en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, Carlo Soldati ya tiene definido su próximo paso dentro de la estructura de Chivas de Guadalajara: continuará sumando minutos con la categoría Sub-21, donde ya había tenido participación en el semestre.

El zaguero central fue parte del plantel que disputó los cuartos de final de la categoría, instancia en la que el Rebaño enfrentó al Atlas. Tras el empate 1-1 en la ida, Guadalajara se impuso 1-0 en la vuelta con un golazo de Sebastián Esparza, resultado que le permitió a Chivas avanzar a semifinales gracias a su mejor ubicación en la tabla general.

En ese encuentro, Soldati ingresó en el complemento con un objetivo claro: mantener la ventaja deportiva en un cierre de partido cerrado y de alta tensión. Su juego aéreo fue importante para rechazar en las alturas cuando la visita intentó mediante centros al área y juego directo.

En un contexto donde el Tapatío quedó sin competencia, Chivas busca garantizarle minutos en instancias decisivas, algo clave para un futbolista que recién empieza a reencontrarse con la continuidad. Cabe recordar que el central ya había tenido participación en esta categoría durante el torneo, incluso con un momento destacado: su gol de volea ante el Club América en el Clásico Nacional Sub-21.

¿Cuándo llegó Carlo Soldati a Chivas?

Soldati llegó a Chivas en septiembre de 2025, como una apuesta de proyección tras su paso por Querétaro FC y una experiencia formativa en Europa con el Cagliari Calcio. Su perfil —zaguero zurdo, de buena talla y con intención de salida limpia— encaja en el modelo que busca desarrollar la institución, aunque su evolución se vio condicionada por problemas físicos en el último tiempo.

Hoy, ya recuperado, el club opta por un camino lógico: priorizar competencia real antes que apurar procesos. En ese escenario, la Sub-21 aparece como el espacio ideal para que el defensor sume minutos de calidad y vuelva a construir confianza dentro del campo. Diego Rosales, Emiliano Rodríguez y Yohan Orozco son las otras variantes que tiene la defensa en dicha categoría.