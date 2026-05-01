Las Chivas de Guadalajara ya se preparan para afrontar la Ida de los cuartos de final ante Tigres UANL y lo hará con una sorpresa inesperada en la convocatoria. Según pudo saber en exclusiva Rebaño Pasión, Hugo Mata formará parte de la delegación que viajará para disputar la Liguilla, en una decisión que marca una sorpresa interesante de cara a la Fiesta Grande.

El juvenil Hugo Mata viene de destacarse con la Sub-21, donde fue una de las grandes figuras en las últimas jornadas, con goles consecutivos y actuaciones determinantes. Sin embargo, no fue considerado para la Ida de los Cuartos de Final ante Atlas por entrenar con el primer equipo, por lo que ya se sospechaba que podía ser incluido con Chivas.

El contexto también es clave para entender la decisión de Gabriel Milito. Chivas afrontará la Liguilla con múltiples bajas debido a las convocatorias para la Selección Mexicana que afectarán directamente la estructura del equipo. De hecho, una baja de último momento es la de Hugo Camberos, quien no podrá estar por una molestia muscular.

En ese escenario, Mata aparece como una apuesta que combina presente y proyección. No es la primera vez que es observado de cerca por el primer equipo, ya que había sumado minutos en un amistoso frente al Atlas disputado en Estados Unidos. Ahora, esta convocatoria representa una oportunidad de oro para seguir ganando roce al máximo nivel.

¿Cómo juega Hugo Mata?

Hugo Mata, canterano de 18 años y con previo paso por Atlas, es un mediocampista ofensivo, técnico y dinámico, capaz de jugar como interior o por izquierda. Destaca por su visión, capacidad para filtrar pases y generar ventajas en conducción, además de aportar gol con un buen remate desde media distancia.