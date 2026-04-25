El buen momento de Chivas en Fuerzas Básicas volvió a quedar reflejado este fin de semana en Verde Valle. La categoría Sub-21 recibió a Tijuana y logró una sólida victoria por 4-1, en un partido donde el Rebaño impuso condiciones desde temprano y encontró en uno de sus juveniles más destacados a la gran figura de la jornada.

Hugo Mata fue uno de los nombres propios del encuentro. El mediocampista ofensivo participó directamente en los primeros dos goles: primero, con una gran acción individual por el sector izquierdo que terminó en un centro preciso al área para el cabezazo de Diego Latorre, encargado de abrir el marcador.

Más tarde, aunque todavía durante la primera mitad, el propio Mata coronó su actuación con un auténtico golazo desde la frontal, sacando un remate potente y bien colocado que dejó sin opciones al arquero.

La actuación no hace más que confirmar el presente que atraviesa el juvenil. En la jornada anterior, ya había sido determinante con una gran definición de emboquillada ante Necaxa, y ahora volvió a responder con impacto directo en el resultado, mostrando no solo capacidad para definir, sino también visión de juego y claridad para asistir.

Su crecimiento no ha pasado desapercibido dentro del Rebaño. En las últimas semanas, Mata ya fue considerado en la dinámica del primer equipo e incluso sumó minutos en el amistoso ante Atlas disputado en Estados Unidos, una señal clara de que empieza a meterse en el radar de Gabriel Milito.

Alineación de Chivas Sub-21