El Clausura 2026 está muy cerca de llegar a su final y en el Guadalajara ya comienzan a definirse varios movimientos de cara al próximo torneo, en el que se esperan múltiples altas y bajas dentro del plantel. Entre los nombres que vuelven a sonar está el de Diego Ochoa, quien regresará al club tras no lograr sumar minutos con Juárez bajo el mando de Pedro Caixinha, situación que ya lo coloca nuevamente en el radar rojiblanco.

Diego Ochoa regresará a Chivas tras su cesión en FC Juárez.

Sin embargo, este regreso no está exento de polémica, ya que todo indica que Ochoa no quedó conforme con la decisión de la directiva de prestarlo en lugar de darle oportunidades en el primer equipo. Además, el defensor ya había generado molestia entre la afición, pues hace algunos meses realizó comentarios en redes sociales que fueron interpretados como críticas hacia el club, lo que aumentó la tensión en torno a su figura.

El episodio más recordado ocurrió cuando Ariel Castro se despidió del Guadalajara mediante una publicación en redes sociales, donde Ochoa respondió con un breve pero polémico “al fin”, comentario que fue interpretado como una muestra de alivio por la salida del jugador. Esta reacción provocó molestia entre varios aficionados, quienes lo señalaron como un futbolista resentido por no haber recibido oportunidades en el primer equipo.

Ahora, la atención estará puesta en la postura que tomen la directiva y Gabriel Milito, ya que es evidente que Diego Ochoa posee condiciones futbolísticas interesantes, pero también es cierto que este tipo de actitudes suelen ser tomadas en cuenta dentro del vestidor. El estratega argentino ha dejado claro que valora la disciplina y el compromiso por encima de cualquier talento individual, por lo que, si desea quedarse en el plantel, el joven defensor deberá demostrar madurez dentro y fuera de la cancha.

¿Qué posición y qué características tiene Diego Ochoa en el terreno de juego?

En el aspecto estrictamente deportivo, Diego Ochoa es considerado un defensor central con gran proyección a sus 21 años. Destaca principalmente por su salida limpia desde el fondo y su buena lectura del juego, cualidades que le valieron el apodo de “mini Campillo” entre algunos aficionados rojiblancos. Además, su liderazgo ha sido evidente desde categorías juveniles, al grado de haber portado el gafete de capitán en la Selección Sub-20 en el Mundial de la categoría, un detalle que suele ser muy valorado dentro del entorno del Guadalajara.