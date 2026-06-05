Exfutbolistas emblemáticos de ambos clubes se reencontraron en el Estadio Andrés Quintana Roo y protagonizaron un entretenido empate ante miles de aficionados.

Las Leyendas de Chivas y América volvieron a verse las caras este jueves en el Estadio Andrés Quintana Roo de Cancún, donde protagonizaron una nueva edición del Clásico Nacional. En un ambiente festivo y cargado de nostalgia, el encuentro terminó igualado 2-2 ante una gran presencia de aficionados de ambos equipos.

El Rebaño contó con varios nombres recordados por la afición rojiblanca: Luis Michel como portero, Johny Magallón, Héctor Reynoso, Francisco Javier “Maza” Rodríguez y Patricio Araujo; Jorge “Chatón” Enríquez, Jesús Molina, Isaac Brizuela y Alberto Medina (lo reemplazó Sergio Nápoles); Alejando Vela y Michel Vázquez en la delantera.

Aunque América tuvo algunas de las ocasiones más claras en el inicio del encuentro, fue Chivas quien abrió el marcador al minuto 19. Jorge Enríquez aprovechó una jugada elaborada junto a Alejandro Vela para vencer a Moisés Muñoz y desatar el festejo de los seguidores rojiblancos presentes en las tribunas.

Ya en la segunda mitad llegaron las respuestas americanistas. Ángel Reyna marcó el empate tras una asistencia de Luis Ángel Rey y posteriormente el propio “Canguro” completó la remontada con una destacada definición que colocó el 2-1 parcial para las Águilas.

Cuando parecía que el triunfo sería para el conjunto azulcrema, Michael Vázquez apareció en los minutos finales para establecer el 2-2 definitivo. El partido también contó con la presencia de Cuauhtémoc Blanco, quien fue ovacionado por los asistentes, aunque no pudo participar debido a una lesión. De esta manera, una nueva edición del Clásico de Leyendas terminó repartiendo emociones y dejando recuerdos para los aficionados de ambos equipos.