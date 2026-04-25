Las Chivas de Guadalajara cerrarán este sábado la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, donde buscarán quedarse con el liderato. El Rebaño aventaja por dos unidades a los Pumas de la UNAM, por lo que una victoria en la Jornada 17 frente a Tijuana le permitiría terminar en el primer lugar de la tabla de posiciones. Asimismo, Armando González va por el bicampeonato de goleo.

Brian Gutiérrez y el pedido de Gabriel Milito

En diálogo con Telemundo Deportes, el mediocampista ofensivo Brian Gutiérrez se refirió a las indicaciones que le da el entrenador, Gabriel Milito: “Me dice que juegue con esa libertad y confianza que tengo. Obviamente me dice que tengo que defender porque estoy de doble pivote y me dice que cuando vas arriba, haz lo tuyo“, reflexionó el futbolista recién llegado a Verde Valle.

Diego Ochoa regresará a Chivas

Uno de los elementos que salió cedido en el torneo pasado fue el defensor Diego Ochoa, cuyo préstamo se incluyó en la operación que selló el regreso de Diego Campillo a Chivas desde Juárez. Capitán en Fuerzas Básicas con el Rebaño y también de buen Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, el canterano no continuará con los Bravos, quienes decidieron no hacer uso de la opción de compra.

Diego Ochoa no continuará en Juárez y debe regresar a Chivas (Imago7)

Armando González va por el bicampeonato de goleo

Esta noche en el Estadio Akron, la afición rojiblanca no sólo esperará un triunfo de Chivas, sino también uno o más goles de su delantero, Armando González. La Hormiga quiere volver a quedarse con el título de goleo, en una disputa que lo tiene un tanto por debajo de Joao Pedro, atacante del Atlético San Luis. Obligado a convertir, el canterano del Guadalajara podría igualar a Jared Borgetti, el último mexicano en coronarse bicampeón de goleo entre los años 2000 y 2001.

Chivas Femenil ya tiene rival en Liguilla

La Liga MX Femenil también llegó a su última jornada de la fase regular y las Chivas cerraron su participación con un empate 1-1 ante Toluca como local. De esta manera, el Rebaño enfrentará a Pachuca en los Cuartos de Final: primero en el Estadio Akron y luego en el Estadio Hidalgo. Las dirigidas por Antonio Contreras cerraron el torneo con nueve triunfos, siete empates y tan solo una derrota.