El Club Deportivo Guadalajara ha encontrado en el Estadio Akron un escenario sumamente favorable cuando se mide a Xolos de Tijuana. De cara a su próximo enfrentamiento, el Rebaño Sagrado presume una racha perfecta en casa frente al conjunto fronterizo, un dato que refuerza la confianza del equipo rojiblanco con miras a la Liguilla.

Cabe mencionar que en sus últimos cinco partidos disputados en el Estadio Akron ante Xolos de Tijuana, Chivas ha salido victorioso en todas las ocasiones.

Además del respaldo estadístico, esta seguidilla de triunfos también representa un impulso anímico importante para el Club Deportivo Guadalajara, quien se encuentra en la primera posición de la tabla general con 35 unidades.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido entre Chivas y Tijuana?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Xolos de Tijuana, se celebrará este sábado 25 de abril en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.