Chivas está por disputar su último ensayo antes de entrar a al etapa de eliminación directa del Clausura 2026 cuando reciba a Xolos de Tijuana, partido que no será sencillo para el Rebaño, en donde deberá emplearse al máximo si desea mantenerse en la cima de la tabla de posiciones.

El Guadalajara necesita de un triunfo para asegurar la posición de privilegio dentro del futbol mexicano en un duelo en el Estadio Akron que estará lleno de emociones debido a que definirá el nuevo récord de puntos, podría alargar el invicto en casa y sobre todo, marchará el adiós a los seleccionados que reportarán al microciclo con Javier Aguirre en el Tricolor.

El partido no solamente es fundamental para los rojiblancos, sino que Tijuana también necesita con urgencia de ese triunfo que le permita meterse a la Liguilla del futbol mexicano, recordando que está empatado en puntos con Tigres y León.

Además, los fronterizos se encuentran está apenas abajo de Atlas y América, recordando que entre estos dos equipos se robarán puntos debido a que se enfrentan en esta jornada 17.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Xolos por la jornada 17 del Clausura 2026?

El duelo entre el Rebaño y la jauría se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Xolos del Clausura 2026?

Para poder ver EN VIVO el duelo entre tapatíos y fronterizos en México, la transmisión correrá a cuenta de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos será por la cadena Telemundo Deportes.

Así van Chivas y Xolos en la tabla de posiciones