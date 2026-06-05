El acuerdo entre el Guadalajara y los Xolos de Tijuana estaría prácticamente cerrado gracias al jugoso contrato que recibirá en el Rebaño, premio por negarse a vestirse de azulcrema.

La directiva de Chivas encabezada por Amaury Vergara no está de brazos cruzados en este mercado de fichajes y continúan afinando detalles para poder anunciar a Kevin Castañeda como su primer refuerzo rumbo al Apertura 2026, en donde se habría confirmado que en el camino le dieron un golpe bajo al América.

El reportero de As México, César Huerta, destapó que el acuerdo entre Xolos y el Guadalajara está cerrado, por lo que a cada directiva les resta convencer a Kevin Castañeda y a Yael Padilla para poder hacer el anuncio oficial, misión que también ya cerró la gente del Rebaño, pero la escuadra fronteriza continuaría en el estira y afloja con el canterano rojiblanco.

Sin embargo, se dieron a conocer detalles que eran desconocidos sobre la negociación por el mediocampista de Tijuana, en donde se destapó que el futbolista ya tenía una propuesta formal de las Águilas, misma que desechó en cuanto llegó el chiverío.

“Hay un acuerdo total y absoluto entre directivas de Xolos y Guadalajara. Ambos han acordado los precios de sus dos futbolistas (…) Xolos está de acuerdo en el precio que el Guadalajara propone por Yael Padilla, que se descuenta del precio que Tijuana propone por Kevin Castañeda y que ya fue aceptado por el Guadalajara.

“Cuando se ponen de acuerdo en eso, solamente resta la parte de ponerse de acuerdo cada club con el jugador que va a adquirir. Ahí la cosa va muy avanzada porque el acuerdo que tienen con Kevin Castañeda es total. En cuanto le comentaron la posibilidad de venir, de inmediato dijo que sí (…) Ojito, porque Kevin Castañeda tenía sobre la mesa una oferta del Club América“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por cuánto tiempo sería el contrato de Kevin Castañeda con Chivas?

“Está acordado el sueldo y es mucho, mucho, más alto de lo que ganaba en Tijuana. Es el sueldo de su vida. Tiene 26 años de edad y el Guadalajara le ha propuesto un contrato de cuatro años“, puntualizó el ya citado comunicador.

¿Cuándo se anunciaría la llegada de Kevin Castañeda a Chivas?

“Esperan que pueda cerrarse esta operación a principios de la próxima semana (…) Tengamos en cuenta de que Kevin Castañeda está de vacaciones y recién estaba con la Selección Mexicana, recortado de la lista final porque estuvo en los últimos amistosos”, concluyó el comunicador.