Óscar Pérez se sumó al debate sobre quién debe defender la portería del Tri y dejó claro que su favorito es Raúl Rangel.

Óscar Pérez habló sobre quién debe ser el portero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. El exguardameta consideró que Raúl Rangel atraviesa por un gran momento y por ello cuenta con los argumentos necesarios para arrancar como titular frente a Sudráfrica.

En entrevista con FOX, el “Conejo” Pérez destacó el crecimiento que ha mostrado el arquero del Club Deportivo Guadalajara durante los últimos meses bajo el mando de Gabriel Milito.

“Yo veo bien a Raúl Rangel, lo viene haciendo bien, cerró muy bien con su equipo, un equipo que llegó a Semifinales, entonces creo que se dio todo para que él pudiera tener esa regularidad que creo le había faltado; hoy la tuvo, y yo creo que se perfila para iniciar, a menos que diga otra cosa Javier y al final él tendrá su decisión previo a que inicie el evento”, declaró.

Óscar Pérez no descarta una sorpresa de Javier Aguirre

Óscar Pérez dejó claro que la competencia por la cabaña de la Selección Mexicana sigue abierta y que no descarta una sorpresa de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo.

“También, también, no lo descarto (Ochoa), por ahí lo mencionó y es verdad, está en la lista de seleccionados, es elegible, está en condiciones, estuvo jugando en el extranjero, entonces no veo por qué no puede ser tomado en cuenta”, finalizó.