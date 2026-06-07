Francisco Javier Rodríguez se sumó al debate sobre la portería de México para la Copa del Mundo 2026.

Francisco Javier “Maza” Rodríguez se sumó al debate sobre quién debe ser el portero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. El exdefensor del Club Deportivo Guadalajara y del TRI dejó clara su postura y señaló a Raúl “Tala” Rangel como su principal opción.

Durante una entrevista con FOX, el exjugador de 44 años consideró que la competencia por la titularidad será intensa, aunque aseguró que el guardameta de Chivas es quien debería arrancar como titular el siguiente jueves.

“Va a estar la batalla en la portería, pero para mí debe de iniciar “Tala”, lo he dicho siempre, pero bueno, podemos esperar sorpresas”, declaró al ser cuestionado sobre la situación de los arqueros.

De acuerdo con los reportes de diferentes periodistas que están en el día a día con el representativo azteca, el arquero del Rebaño Sagrado es quien lleva mano para defender el arco en la Copa del Mundo.

¿Cuándo es el debut de la Selección Mexicana vs. Sudáfrica?

El debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 será el jueves 11 de junio ante su similar de Sudáfrica en la cancha del histórico Estadio Ciudad de México, como parte de la Fecha 1 de la Fase de Grupos, y está programado a iniciar a las 13:00 horas, tiempo del centro de nuestro país.