André Jardine puso punto final a una de las etapas más exitosas en la historia reciente del América, pues logró tres títulos seguidos de Liga MX, lo que nadie había conseguido en la historia de los torneos cortos de nuestro balompié.

Y tras hacerse oficial su salida del conjunto azulcrema, el estratega brasileño concedió una entrevista a FOX Sports MX en la que habló sobre su futuro profesional y dejó abierta la posibilidad de regresar algún día al futbol mexicano, incluso para dirigir a alguno de los principales rivales del cuadro de las Águilas, entre ellos Chivas.

“De verdad sería muy poco inteligente para mí decir que solo trabajaré enAmérica, yo me imagino trabajando muchos años en la liga mexicana, me imagino teniendo muchos pasajes aquí. Hoy tengo una identificación muy grande con América, una pequeña con San Luis porque fue menos tiempo y en un futuro vamos a ver porque hoy mi idea es trabajar en otra liga, no me veo saliendo de América a otro club mexicano porque no me parece que sería inteligente de mi parte”mencionó.

“En un futuro vamos a ver porque América podría estar muy bien servido de entrenador y yo sin empleo queriendo trabajar y puede pasar que otro club me invitara a venir a la liga mexicana y de verdad no cierro las puertas a nadie porque me encanta la liga y me encanta el país“, agregó.

¿Qué viene para André Jardine luego de salir del América?

En dicha plática reconoció que desde que se dio a conocer su salida del América, su teléfono no ha dejado de sonar, pero por el momento quiere tomar un descanso junto con su familia.

“Quiero ir a Brasil cuanto antes porque necesito descansar con mi familia. El teléfono ya anda sonando mucho, quiero escuchar proyectos interesantes, pero no va a ser en México, puedo asegurarlo. No sabemos qué va a pasar”, finalizó.