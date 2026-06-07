Un adelanto del documental de Claro Sports mostró el lado más difícil de la infancia del delantero rojiblanco, quien estuvo cerca de abandonar su sueño antes de convertirse en seleccionado nacional.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Claro Sports comenzó a revelar adelantos de La Selección en tus manos, una serie documental que repasará las historias de los futbolistas convocados por México. Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de Armando González, quien recordó los momentos más difíciles de su camino hacia la élite del futbol.

En el avance difundido este lunes, el delantero de Chivas relata cómo fue rechazado en más de una ocasión durante sus pruebas en las Fuerzas Básicas del Guadalajara. Aquellas negativas llegaron cuando todavía era un niño y provocaron que incluso llegara a pensar que el futbol profesional no estaba hecho para él. “El futbol no es para mí”, recuerda haber pensado en una etapa especialmente complicada de su formación.

El documental también recoge el testimonio de su madre, quien recuerda la tristeza con la que Armando regresaba a casa después de cada intento fallido. Mientras tanto, otros integrantes de su familia destacan que el delantero nunca recibió nada regalado y que cada paso de su carrera fue producto de la perseverancia y el trabajo diario. Lejos de rendirse, la Hormiga decidió seguir insistiendo hasta encontrar una nueva oportunidad.

Según se muestra en el adelanto, hubo un momento en el que el atacante incluso contempló regresar definitivamente a Aguascalientes y dejar atrás el sueño de convertirse en futbolista profesional. Sin embargo, esa decisión nunca llegó a concretarse. Con el paso de los años logró ingresar a la cantera rojiblanca, escaló categorías, debutó en Liga MX y terminó convirtiéndose en uno de los delanteros más prometedores del futbol mexicano.

La cercanía de Armando González con Mateo Chávez

Uno de los momentos más emotivos del avance tiene como protagonista a Mateo Chávez. El exjugador de Chivas, hoy en el AZ Alkmaar, incluso anticipó que la Hormiga González terminaría jugando un Mundial con la Selección Mexicana, algo que hoy se convirtió en realidad. La Hormiga forma parte de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026 y podría estar presente cuando México debute en el torneo, culminando así una historia de perseverancia que estuvo cerca de terminar mucho antes de empezar.