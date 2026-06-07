La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Sudáfrica en el debut del Mundial 2026. De cara al choque en el Estadio Azteca, Gibrán Araige afirmó que Guillermo Ochoa pierde la pulseada con Raúl Rangel.

El próximo 11 de junio todo México estará al pendiente de lo que sucederá en el Estadio Azteca debido a que se dará el debut ante Sudáfrica en la jornada uno del Mundial 2026. Mientras se espera el partido en Ciudad de México, Gibrán Araige, periodista identificado con América, reveló que Raúl Rangel le gana la pulseada a Guillermo Ochoa y sería titular en la casa de las Águilas.

A lo largo de este proceso se ha discutido hasta el cansancio quién debería ser el guardameta titular en el Tri. El Tala siempre estuvo metido en el debate gracias a las grandes actuaciones y poco a poco le comenzó a ganar el lugar a Luis Ángel Malagón, quien se terminó lesionando, y a un Memo que vivía un pésimo momento en Chipre.

Raúl Rangel volvió a jugar de inicio en la Selección Mexicana ante Serbia y recibió un gol luego de un pésimo cierre por parte de Jesús Gallardo y Johan Vázquez. En medio de este contexto, en el Centro de Alto Rendimiento de Ciudad de México el Tri mantiene los trabajos de cara al primer juego ante Sudáfrica para el debut del Mundial 2026.

Raúl Rangel le ganaría la titularidad a Guillermo Ochoa. (Foto: IMAGO7)

De cara al juego del próximo jueves, Gibrán Araige, periodista de TUDN identificado con América, afirmó que Raúl Rangel le ganaría la pulseada a Guillermo Ochoa. “Mañana lluviosa en el Centro de Alto Rendimiento. Estamos a 4 días del debut del Tri vs Sudáfrica. ¿QUÉ LES PARECE ESTE 11 TITULAR? ¿Quién falta? ¿Quién sobra?”, expresó el periodista en X.

¿Cuál sería la alineación de México ante Sudáfrica?

Según lo informado por Gibrán Araige, Javier Aguirre enfrentaría a Sudáfrica con Raúl Rangel en la portería, en defensa Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo, en el medio Éric Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, en el ataque Raúl Jiménez y Julián Quiñones.