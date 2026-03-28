En cada receso por Fecha FIFA, el Club Deportivo Guadalajara repite una lógica que ya se volvió habitual bajo la conducción de Gabriel Milito y otros entrenadores: completar sus convocatorias con futbolistas formados en sus Fuerzas Básicas. No se trata únicamente de cubrir ausencias, sino de integrar juveniles a la dinámica del primer equipo, permitirles entrenar a otra intensidad y comenzar a adaptarse a una idea de juego que, en muchos casos, todavía les queda lejana desde lo competitivo.

En ese marco se inscribe la nueva lista de convocados para el amistoso frente a Atlas en Estados Unidos, en la que aparecen varios nombres jóvenes como Diego Covarrubias, Sergio Aguayo, Robinho Romero, Leonardo Jiménez y Daniel Villaseca. Casos similares ya se repitieron en otras convocatorias, con futbolistas que fueron parte del grupo sin necesariamente sumar minutos, como el propio Covarrubias, Raúl Martínez, Jorge Guzmán o también Aguayo.

Hugo Mata comenzó a jugar esta temporada en la categoría Sub-21 de Chivas (Imago7)

Recién ahí aparece Hugo Mata. Con 19 años, el mediocampista ofensivo se suma a esa tendencia como uno de los nuevos rostros que buscan abrirse camino. Su presencia no implica, necesariamente, un debut inmediato, pero sí lo posiciona dentro del radar del cuerpo técnico en un contexto donde cada entrenamiento funciona como una evaluación. Reportes aseguran que se trata de un joven con mucho carácter, personalidad y calidez.

Mata es un futbolista que se mueve entre el extremo izquierdo y la mediapunta, con rasgos más cercanos al enganche. Atrevido en el uno contra uno, su juego se apoya en el regate, la conducción y los cambios de ritmo, con una marcada tendencia a cerrarse hacia el centro para entrar en contacto con la pelota. Desde allí, prioriza el remate de media distancia antes que el desborde por la banda, aunque esa misma búsqueda también lo expone a pérdidas en zonas comprometidas y a una producción ofensiva todavía en desarrollo, pues tiene margen de mejora en cifras concretas y acciones como remate o pase clave.

Hugo Mata se inició en Atlas Sub-16 y se fue a Chivas Sub-18

Más allá de sus características, hay un detalle que le agrega otra capa a su historia: Mata inició su formación en Atlas, el mismo rival al que podría enfrentar en este amistoso. Hoy, asentado en la Sub-21 y siempre un paso adelantado en su proceso respecto a su generación, el joven rojiblanco transita una etapa de crecimiento en la que conviven la disciplina, la personalidad y la necesidad de pulir su incidencia en goles y asistencias. Su convocatoria puede ser una más dentro del esquema de Milito, pero también el punto de partida de algo mayor.