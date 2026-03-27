Chivas cuenta con unas Fuerzas Básicas llenas de talento que constantemente nutren a las Selecciones Nacionales en distintas categorías, incluso con jugadores que ya han tenido acercamientos con el Primer Equipo. Esta situación volvió a hacerse evidente con la Selección Mexicana Sub-20, que este viernes consiguió un triunfo importante con una marcada presencia rojiblanca desde el arranque.

Fueron cuatro los jugadores del Guadalajara que arrancaron como titulares ante Costa Rica Sub-20, destacando en primer lugar Sebastián Liceaga, joven arquero que vive un gran momento con el Tapatío. A sus apenas 18 años, ya es considerado uno de los porteros más destacados de la Liga de Expansión y en este encuentro respondió con una portería en cero, siendo clave en un triunfo que se definió por la mínima diferencia.

En el mediocampo, la representación rojiblanca corrió a cargo de Samir Inda, un jugador que ya es bien conocido por la afición y que recientemente dio el salto al Tapatío. Aunque todavía no suma minutos con el Primer Equipo, Gabriel Milito lo ha mantenido en el radar, convocándolo en partidos ante Pachuca, Juárez y León, lo que confirma la confianza que existe en su proyección.

Finalmente, el ataque contó con la presencia de Santiago Sandoval y Hugo Camberos, quienes se desempeñaron como extremos y generaron peligro constante por las bandas. Si bien no lograron hacerse presentes en el marcador, su participación fue importante en el funcionamiento ofensivo, en un partido que terminó definiéndose con el gol de Juan Sigala.

La Selección Mexicana Sub-20 se prepara para el Mundial de 2027

Este tipo de encuentros forman parte de la preparación rumbo al próximo proceso mundialista de la categoría, con el Premundial en el horizonte y la Copa del Mundo Sub-20 programada para 2027. En este contexto, la participación de los jugadores de Chivas será clave para consolidarse como titulares y dar un paso importante en sus carreras.

Y es que torneos internacionales como este suelen ser vitrinas ideales para dar el salto de calidad, ya sea consolidándose en el Primer Equipo del Guadalajara o incluso despertando el interés de clubes europeos, algo que históricamente ha sucedido con varios talentos surgidos de la cantera rojiblanca.