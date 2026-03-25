Una de las promesas que tiene hoy Chivas y que se espera que termine de explotar en los próximos meses es Hugo Camberos, quien siempre que ingresa al campo de juego tiembla con su explosiva velocidad al momento de atacar. En medio de este contexto, dan a conocer que Gabriel Milito impidió su venta a León porque lo tiene encuentra en su proyecto, pero en el Clausura 2026 no jugó ni la mitad de los partidos.

No hay dudas de que Óscar García Junyent se animó a darle minutos a un futbolista que hacía rato en fuerzas básicas que pedía una oportunidad en el primer equipo. Su irrupción en el Clausura 2025 fue una bocanada de aire fresco para un Rebaño Sagrado que vivía una brutal crisis deportiva con un vestidor dividido.

Con la llegada de Gabriel Milito, Hugo Camberos pasó de ser una alternativa recurrente a no tener minutos en Chivas, por lo que se rumoreaba con una posible salida. Sin embargo, Alex Ramírez habló en su canal de YouTube que fue el propio técnico argentino el que impidió la salida del canterano a Club León.

Hugo Camberos está dentro del proyecto de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“El técnico Gabriel Milito tuvo una conversación con la directiva del Guadalajara y es que Hugo Camberos tenía una propuesta para ir a otro equipo de la Liga MX. El técnico, que por cierto ya no está en ese equipo, lo había pedido como uno de los elementos para reforzar la ofensiva. Su directiva a su vez habló con la directiva del Guadalajara para decirle las posibilidades que había. Ya habían hecho transacciones. Una venta o un préstamo. El técnico le dijo que no, que va a ser muy importante en su proyecto. Que tiene un proyecto para él y habría que llevarlo paso a paso. Ya platicó con Hugo Camberos lo que sigue para él e iba a ser despacio y con pasos firmes”, comentó el periodista de Azteca.

Y agregó: “No se dio porque Gabriel Milito lo impidió. Vamos a aguantar con Hugo Camberos, con Yael Padilla, con Sandoval y con jóvenes que tengo como Samir Inda y otros. Ellos son intocables hasta que yo esté en el equipo”. A pesar de esta decisión, Camberos en el Clausura 2026 vio acción en cuatro partidos, sumó 106 minutos y anotó un gol ante León.

Hugo Camberos se quiere ir de Chivas

Mientras Chivas se alista para el cierre de la fase regular del Clausura 2026 reportan que Hugo Camberos quiere salir del club en el próximo mercado de pases. “Hugo Camberos ha pedido a su entorno, salir de México. Lo de Europa sabe que es una en un millón y no les extrañe que con tal de jugar y ser titular, Hugo Camberos en verano salga de Chivas en México“, reportó Jesús Hernández.